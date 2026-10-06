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Царьград

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Месси провел последнюю тренировку перед прощальным матчем

Месси провел последнюю тренировку перед прощальным матчем

Лионель Месси завершил тренировку со сборной Аргентины перед прощальным матчем. Футболист объявил о завершении карьеры в сборной после чемпионата мира.

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