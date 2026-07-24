Запугивают, торопят, не дают обдумать поступки: эксперты о методах мошенников

Никогда, ни при каких обстоятельствах сотрудники государственных структур не будут вам звонить, а тем более просить прислать какие-либо коды из СМС – эксперты напоминают основные правила безопасности при общении с мошенниками.
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