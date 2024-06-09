В Ростовской области проведена тренировка с подразделением антитеррора

По замыслу тренировки, «диверсанты» совершили попытку нападения на автономный полевой лагерь с целью блокирования находящегося там личного состава, что должно было создать условия для дальнейшего нападения на близлежащий военный городок и оружейные склады.
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