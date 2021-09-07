Что в Европе почти 1000 лет делали с египетскими мумиями, или Когда проклятие фараонов бессильно

Хрюн МоржовТуризмЧто в Европе почти 1000 лет делали с египетскими мумиями, или Когда проклятие фараонов бессильно В настоящее время египетские мумии считаются одними из самых дорогих и уникальных музейных экспонатов.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTravellerЭто ещё что!!! А вот " цивилизованные" граждане сев. амер. соед. штатов мумиями УДОБРЯЛИ свои поля. И это не фильм ужасов, вы можете это найти в сети и очень подробно.Анастасия ИЕсли европейцы считали целебным целование отечественных мумий (святых мощей), то поедание иностранных было вполне логичным действием.Комментировать
Свежие комментарии