Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Фотка через время появится. Вспомните как выглядела Земля с поверхности Луны на студийных съёмках.Индия сфотографир...
  • Sobering
    Индия сфотографир...
  • Sobering
    Да и на 2 космической приземление на Землю - это всё! Можно только в двухнырковом варианте. А это 99% из 100 что не в...Индия сфотографир...

Что в Европе почти 1000 лет делали с египетскими мумиями, или Когда проклятие фараонов бессильно

Что в Европе почти 1000 лет делали с египетскими мумиями, или Когда проклятие фараонов бессильно

В настоящее время египетские мумии считаются одними из самых дорогих и уникальных музейных экспонатов.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Traveller
Это ещё что!!! А вот " цивилизованные" граждане сев. амер. соед. штатов мумиями УДОБРЯЛИ свои поля. И это не фильм ужасов, вы можете это найти в сети и очень подробно.
Анастасия И
Если европейцы считали целебным целование отечественных мумий (святых мощей), то поедание иностранных было вполне логичным действием.

Картина дня

наверх