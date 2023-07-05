Илья Кива: Экс-генпрокурор Луценко купил инвалидность

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного политика Ильи Кивы: Бывший генпрокурор Юра Луценко из команды Петра Порошенко публично объявил, что пришло время покидать ВСУ из-за якобы инвалидности и теперь будет заниматься волонтерством… в Великобритании! На самом деле, как мне сообщил источник в Офиса Президента, Луценко купил инвалидность, так как понял, что нахождение в армии даже для самопиара и на тыловых позициях больше не имеет смысла и слишком опасно для жизни.