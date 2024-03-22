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Русский Днепропетровск

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Свои ракеты под землёй. Украина переходит к тактике хуситов

Сергей Адамов 21 марта 2024 г.   Украинская армия с каждым днём всё острее ощущает нехватку боеприпасов и техники.

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