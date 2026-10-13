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Депутат ГД Панеш призвал сделать музеи для детей бесплатными во время каникул

Депутат ГД Панеш призвал сделать музеи для детей бесплатными во время каникул

Программы досуга для школьников на осенних каникулах нужно расширить. С такой инициативой выступил депутат ГД Каплан Панеш в беседе с «Российской газетой» .

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