Эдриан Ньюи: Алонсо останется в Aston Martin, но…

Aston MartinРуководитель Aston Martin Эдриан Ньюи выразил уверенность, что команда продолжит сотрудничество с Фернандо Алонсо после окончания сезона-2026, хотя не стал прямо говорить о том, останется ли испанец боевым пилотом Формулы 1.