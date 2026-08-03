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Эдриан Ньюи: Алонсо останется в Aston Martin, но…

Aston MartinРуководитель Aston Martin Эдриан Ньюи выразил уверенность, что команда продолжит сотрудничество с Фернандо Алонсо после окончания сезона-2026, хотя не стал прямо говорить о том, останется ли испанец боевым пилотом Формулы 1.

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