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Закон, порядок, государство

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На Сахалине будут судить кассира букмекерской конторы, присвоившего более 385 тысяч рублей

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя.

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