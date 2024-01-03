НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Баранова о скандале с Нугумановой: «Лиза попросила от меня публичной поддержки, я согласилась. Сейчас понимаю, что до конца не знала ситуацию»

В 2022 году Елизавета Нугуманова сообщала о травле со стороны тренерского штаба Евгения Рукавицына. Софья Баранова, которая тренировалась у Светланы Соколовской, в тот момент поддержала Нугуманову.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх