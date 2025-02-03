Пушков усомнился в том, что закрытие USAID изменит суть агентства

Заявление Илона Маска о необходимости закрытия Американского агентства международного развития (USAID) не приведет к значительным изменениям в его работе, считает Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информполитике.
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