Враг загоняет под воду крымскую «дорогу жизни»

Конгресс США предупредил Китай, чтобы тот даже не думал помогать нам строить защищённый от ударов противника дублёр моста через Керченский пролив Поразительный, на первый взгляд, законопроект H.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Хватит насиловать и грабить». Источники пишут: Бастрыкин предложил Белоусову отправить мигрантов из Средней Азии в зону СВО?
- "Русские, родненькие вы мои": Украинец переехал в Россию и заявил, что его не выгнать даже палкой
- Defense24: Путин в «войне нервов» переиграл Зеленского, ещё раз показав феномен русского солдата
Свежие комментарии