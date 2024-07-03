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Лена Зеленская купила в парижском автосалоне Bugatti за € 4,5 млн

Лена Зеленская купила в парижском автосалоне Bugatti за € 4,5 млн

Елена Зеленская и ее новый автомобильчик. Коллаж по материалам veritecachee.fr Жена главы киевского режима Елена Зеленская приобрела новейший суперавтомобиль Bugatti Tourbillon, который произвел на нее ошеломляющее впечатление в ходе презентации.

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Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
Да ей-то до фонаря, что с Украиной станет, так же как и её мужу, украинскому еврею. Хочется надеяться, что и её постигнет участь жены Гитлера...
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15 час.
Ринат Ахметуллин
Пусть все дома и автомобили купит в гейропе и пиндосии, веревочке вится не долго, в могилу не положит Bugatti, дома, миллионы долларов.
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13 час.
Надежда
Зато Олена зеленська знает, что вна вкрайини скумбрия по 8 гривен!)☺️
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10 час.

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