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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреа Стелла: «Я бы сказал, что «Феррари» не так уж сильно опережает «Макларен»

Стелла оценил перспективы «Макларена» в борьбе с лидерами «Ф-1». По словам руководителя «Макларена», у британской команды есть шансы на соперничество с конкурентами из числа лидеров чемпионата.

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