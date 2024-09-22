Симферопольский борец-вольник выиграл «бронзу» турнира в Ростове-на-Дону

Кандидат в мастера спорта России Марат Заникоев из Симферополя (тренеры – Азрет Заникоев, Арсен Закуев и Эдем Муратов) стал бронзовым призером прошедших в Ростове-на-Дону Всероссийских соревнований по вольной борьбе памяти заслуженного тренера России Сурена Казарова.