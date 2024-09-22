Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЭМЭН Иваницкий
    и ччё?(((В Азовском море с...
  • Владимир
    Какая республика, совсем что ли грохнулись. Севастопольская область Российской Федерации не больше!!!!В Крыму предложил...
  • Сергей Дроздов
    урроды!!!Ядовитое вино: в ...

Симферопольский борец-вольник выиграл «бронзу» турнира в Ростове-на-Дону

Симферопольский борец-вольник выиграл «бронзу» турнира в Ростове-на-Дону

Кандидат в мастера спорта России Марат Заникоев из Симферополя (тренеры – Азрет Заникоев, Арсен Закуев и Эдем Муратов) стал бронзовым призером прошедших в Ростове-на-Дону Всероссийских соревнований по вольной борьбе памяти заслуженного тренера России Сурена Казарова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх