Трамп: Канада может стать 51-м штатом США

Встреча канадского премьера Джастина Трюдо с Дональдом Трампом длилась около трех часов.Избранный президент США Дональд Трамп заявил канадскому премьер-министру Джастину Трюдо, что у Канады есть все шансы стать 51-м штатом США, если в стране не решится проблема нелегальной миграции и контрабанды наркотиков.