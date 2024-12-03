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Трамп: Канада может стать 51-м штатом США

Трамп: Канада может стать 51-м штатом США

Встреча канадского премьера Джастина Трюдо с Дональдом Трампом длилась около трех часов.Избранный президент США Дональд Трамп заявил канадскому премьер-министру Джастину Трюдо, что у Канады есть все шансы стать 51-м штатом США, если в стране не решится проблема нелегальной миграции и контрабанды наркотиков.

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