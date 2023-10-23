Новый штраф грозит водителям в зимний период - за что и сколько

Штраф в размере 500 рублей грозит водителям в зимний период, если не соблюдать определенные условия. Подробности и детали нововведений рассказал Игорь Поздняков, заместитель руководителя отдела по защите прав клиентов и качеству финансовых услуг Роскачеств, в интервью порталу "RT.