В Молдове пройдет первый Избирательный форум

Первый Избирательный форум в Республике Молдова состоится 19 февраля. В мероприятии примут участие эксперты, официальные лица, политические лидеры и представители гражданского общества, которые проанализируют выборы, прошедшие осенью 2024 года, и предложат решения по улучшению будущих избирательных процессов в нашей стране, отмечает Noi.