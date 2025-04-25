Петропавловск-Камчатский накрыло облаком вулканического пепла

Облако вулканического пепла образовалось в восточной части Камчатки. Об этом сообщил aif.ru . «Облако пепла от извержения вулкана Безымянный на востоке Камчатки достигло юга региона и Петропавловска-Камчатского», - говорится в материале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии