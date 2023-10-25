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Водитель "Джили" сбил 16-летнюю девочку на калужской дороге

Водитель "Джили" сбил 16-летнюю девочку на калужской дороге

Во вторник утром в Боровском районе Калужской области произошло ДТП, в котором пострадал подросток. По данным ГИБДД, 24 октября в 6 часов 40 минут на 1 км автодороги "подъезд ОПХ Ермолино" 56-летний водитель машины Geely Emgrand ехал в сторону трассы А-108 "МБК" и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода - 16-летнюю девочку, которая двигалась по обочине попутно.

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