Минпромторг планирует расширить перечень пищевых БАД для обязательной маркировки

Министерство промышленности и торговли России планирует с 1 сентября 2024 года дополнить список пищевых биологически активных добавок (БАД) и кожных антисептиков, которые подлежат обязательной маркировке.
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