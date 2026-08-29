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Два фельдшера ранены при ударе ВСУ по машине скорой помощи под Белгородом

Два фельдшера ранены при ударе ВСУ по машине скорой помощи под Белгородом

Два фельдшера пострадали при ударе ВСУ по машине скорой помощи в Белгородской области, заявили в региональном оперштабе.

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