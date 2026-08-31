Goldman Sachs Sees Diesel Refining Margins Soaring to $63 a Barrel

Refiners are set to reap stronger profits on the global diesel shortage, Goldman Sachs has said, revising its earlier profit forecast to double the total profits that refining companies would make from the squeeze.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым