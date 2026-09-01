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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Херта выступит за «Кадиллак» в 1-й практике перед Гран-при Италии – в кокпите болида он заменит Переса

Резервный пилот « Кадиллака » Колтон Херта выступит за команду в 1-й практике перед Гран-при Италии .

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