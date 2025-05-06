Доктор Степаненко заявила, что детская деменция является необратимым процессом

Особенно если она вызвана прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием В большинстве случаев детская деменция считается необратимой, особенно если она вызвана прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием или генетическими расстройствами.
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