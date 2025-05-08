Как работают западные информационные «фабрики» по дегуманизации России Андрей Соколов На Западе созданы настоящие информационные «фабрики» по дегуманизации России, подбрасывающие в СМИ фейки о будто бы «чудовищных преступлениях» российской армии.
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