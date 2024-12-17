Кирби: поставки оружия ВСУ могут помочь Зеленскому на переговорах

Согласно заявлению Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома, продолжающиеся поставки оружия Киеву имеют целью укрепить позицию Владимира Зеленского в потенциальных мирных переговорах.
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