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Прорыва на переговорах по окончанию войны на Украине нет

Прорыва на переговорах по окончанию войны на Украине нет

Не только в России, но и за её пределами внимательно следили за итогами встречи спецпосланников Трампа Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.

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