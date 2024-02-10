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На Солнце произошла мощнейшая вспышка

На Солнце произошла мощнейшая вспышка

Ученые зафиксировали одну из крупнейших вспышек на Солнце за последнее время. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

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