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Необычную спасательную операцию провели в барнаульском Димитровском храме

Необычную спасательную операцию провели в барнаульском Димитровском храме

Прихожане Димитровского храма стали свидетелями необычной спасательной операции. В воздуховод здания упал голубь, а решетки внутри храма не позволяли ему выбраться, сообщается в группе "Радиожурнал "Благовест" в соцсети "ВКонтакте".

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