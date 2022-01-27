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В результате перестрелок на границе Таджикистана и Киргизии пострадали 17 человек

В результате перестрелок на границе Таджикистана и Киргизии пострадали 17 человек

На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка, число пострадавших достигло 17 человек. По данным пограничной службы Киргизии, граждане Таджикистана перекрывали автомобильную дорогу, таджикская сторона открыла огонь по киргизским военным.

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