Новым округам Приморья будет выделено дополнительное финансирование

В Приморье появятся два новых муниципальных округа: Кировский и Спасск-Дальний. Муниципальная реформа, предусматривающая преобразование районов в округа, направлена на ускорение социально-экономического развития территорий, повышение уровня жизни и улучшение качества работы органов местного самоуправления.
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