Раскрыта попытка советских спецслужб отравить диктатора Амина перед Афганской войной

До начала войны в Афганистане советские спецслужбы пытались отравить афганского премьер-министра и генсека правящей партии Хафизуллу Амина, который вышел победителем во внутриполитической борьбе лидеров Апрельской революции.
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