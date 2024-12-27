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Раскрыта попытка советских спецслужб отравить диктатора Амина перед Афганской войной

Раскрыта попытка советских спецслужб отравить диктатора Амина перед Афганской войной

До начала войны в Афганистане советские спецслужбы пытались отравить афганского премьер-министра и генсека правящей партии Хафизуллу Амина, который вышел победителем во внутриполитической борьбе лидеров Апрельской революции.

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