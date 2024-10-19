Лебедев не собирается заключать мир с Мизулиной по ее иску к нему и Дудю

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев не собирается идти на мировую с Екатериной Мизулиной и возглавляемой ею Лигой безопасного интернета по делу о защите чести и достоинства, рассказал ТАСС его адвокат Калой Ахильгов.
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