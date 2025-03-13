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Глава Крыма пригласил мусульман республики на традиционный ифтар

Глава Крыма пригласил мусульман республики на традиционный ифтар

Глава Крыма пригласил мусульман республики на традиционный ифтар Как прошло мероприятие — расскажет Анна ЦепаеваВЕСТИ КРЫМЧитать подробнее+видео>>> .

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