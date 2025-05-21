Google представляет Shop with AI Mode с отслеживанием цен, агентским оформлением заказов и виртуальной примеркой

На выставке Google I/O 2025 компания Google объявила о добавлении нескольких функций, основанных на искусственном интеллекте, для онлайн-покупателей, включая новую визуальную панель в режиме искусственного интеллекта Google Search, персонализированные уведомления об отслеживании цен с агентским оформлением заказа и виртуальные примерки.
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