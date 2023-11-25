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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мурзаканов снялся с боя против Раунтри. Его заменит Энтони Смит

Мурзаканов отказался от участия из-за проблем со здоровьем. На турнире, который должен состояться в ночь на 10 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада), его заменит Энтони Смит.

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