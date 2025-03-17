Юрист разъяснил, может ли ГАИ требовать документы у водителя в припаркованной машине

Если вы находитесь в припаркованном автомобиле, двигатель заглушен, а инспектор ДПС подходит с требованием предъявить документы, возникает вполне закономерный вопрос: на каком основании? Ведь машина не движется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии