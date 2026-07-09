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Авторадио

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Автоюрист объяснил интерес россиян к отечественным авто

В начале лета российский рынок новых легковых автомобилей показал заметный рост. В июне в стране зарегистрировали около 113 тысяч новых машин - это почти на 3% больше, чем в мае, и более чем на четверть выше июньского результата прошлого года.

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