Автоюрист объяснил интерес россиян к отечественным авто

В начале лета российский рынок новых легковых автомобилей показал заметный рост. В июне в стране зарегистрировали около 113 тысяч новых машин - это почти на 3% больше, чем в мае, и более чем на четверть выше июньского результата прошлого года.
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