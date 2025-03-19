Опубликовано пророчество Джуны на 2025 год: мир наступит, надо подождать

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. Советский экстрасенс Джуна, чьи целительские и провидческие способности были подтверждены в научной лаборатории, оставила после себя много посланий о событиях будущего, в котором мы уже живем.
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