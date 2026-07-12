20 лет тайной борьбы и 12 лет одиночества: какая драма скрывалась за тихим голосом Валентины Толкуновой

За мягкой улыбкой и хрустальным голосом Валентины Толкуновой скрывались годы тяжелых испытаний: певица два десятилетия боролась с онкологическим заболеванием, скрывая это от публики, и в одиночку растила сына, пока ее супруг годами жил за границей.