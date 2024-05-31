Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Под Авдеевкой «Град» накрыл огнем целое подразделение ВСУ

Под Авдеевкой «Град» накрыл огнем целое подразделение ВСУ

В зоне специальной операции к западу от Авдеевки расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из группировки войск «Центр» ежедневно наносят удары по украинским позициям.

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