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Глава киевского режима заявил, что удары по России ВСУ наносят якобы без его приказа

Глава киевского режима заявил, что удары по России ВСУ наносят якобы без его приказа

Президент Украины Владимир Зеленский сделал очередное заявление, впечатляющее своей лживостью. Глава киевского режима заявил, что удары по России ВСУ наносят якобы без его приказа.

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