Stellaris Nexus стартовала в раннем доступе Steam После переноса с 5 декабря Paradox Interactiv...

Stellaris Nexus стартовала в раннем доступе SteamПосле переноса с 5 декабря Paradox Interactive и Whataboy Games наконец выпустили в ранний доступ Stellaris Nexus, 4X-стратегию, которая обещает быть достаточно короткой, чтобы ее можно было пройти за 60 минут.
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