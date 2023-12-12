Stellaris Nexus стартовала в раннем доступе Steam После переноса с 5 декабря Paradox Interactiv...

Stellaris Nexus стартовала в раннем доступе SteamПосле переноса с 5 декабря Paradox Interactive и Whataboy Games наконец выпустили в ранний доступ Stellaris Nexus, 4X-стратегию, которая обещает быть достаточно короткой, чтобы ее можно было пройти за 60 минут.