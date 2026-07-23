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От спартанцев до менталистов: как изменились 18 известных актеров, отметивших 57-летие

От спартанцев до менталистов: как изменились 18 известных актеров, отметивших 57-летие

В 2026 году целая плеяда голливудских и европейских актеров отметила 57-летний юбилей. Кто-то из них начинал с независимого кино и театральных подмостков, другие годами пробивались через эпизоды и даже подумывали сменить профессию, прежде чем получить звездную роль.

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