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Губернатор Андрей Травников обозначил важнейшие задачи системы образования Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников обозначил важнейшие задачи системы образования Новосибирской области

29 августа 2024Губернатор в рамках работы XI Международного форума технологического развития «Технопром» принял участие в пленарном заседании XXIV Съезда работников образования региона «Педагог и Семья: вместе создаём будущее Новосибирской области».

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