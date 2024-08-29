Губернатор Андрей Травников обозначил важнейшие задачи системы образования Новосибирской области

29 августа 2024Губернатор в рамках работы XI Международного форума технологического развития «Технопром» принял участие в пленарном заседании XXIV Съезда работников образования региона «Педагог и Семья: вместе создаём будущее Новосибирской области».
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