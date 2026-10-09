Песков: сроки визита Уиткоффа и Кушнера в Москву пока неизвестны

В Кремле пока не знают, состоится ли в октябре визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
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