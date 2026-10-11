Глейхенгауз — о победе Трусовой на челленджере: первостепенная задача выполнена

Хореограф Даниил Глейхенгауз опубликовал пост после челленджера «Мемориал Дениса Тена» в Казахстане. «Первостепенная задача выполнена! Теперь ждём, что будет дальше.
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