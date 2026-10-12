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«Купол Донбасса» сорвал 101 атаку украинских дронов за неделю

«Купол Донбасса» сорвал 101 атаку украинских дронов за неделю

За неделю с 5 по 11 октября система «Купол Донбасса» сорвала 101 атаку украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

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