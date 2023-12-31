20 лет спустя. Николай Харитонов рассказал, почему коммунисты вновь выдвинули его в президенты

Геннадий Зюганов возглавил избирательный штаб кандидата от КПРФ в президентской гонке Михаил Зубов На фото: Николай Харитонов (Фото: Владимир Гердо/ТАСС) Материал комментируют: Николай Харитонов После того, как съезд КПРФ утвердил Николая Харитонова кандидатом в президенты России, «Свободная Пресса» взяла у него интервью.