БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Надежда Белугина
    Спасибо за правду.Вспомним о них
  • Лариса Поплавская
    Вводите- это разваяжет руки нашему генштабу. Надоели вы сволочи хуже горькой редьки.По-другому никак:...
  • Игорь Сипкин
    большая часть новостей здесь была удалена МТ31.12.2023 новости

20 лет спустя. Николай Харитонов рассказал, почему коммунисты вновь выдвинули его в президенты

20 лет спустя. Николай Харитонов рассказал, почему коммунисты вновь выдвинули его в президенты

Геннадий Зюганов возглавил избирательный штаб кандидата от КПРФ в президентской гонке Михаил Зубов На фото: Николай Харитонов (Фото: Владимир Гердо/ТАСС) Материал комментируют: Николай Харитонов После того, как съезд КПРФ утвердил Николая Харитонова кандидатом в президенты России, «Свободная Пресса» взяла у него интервью.

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